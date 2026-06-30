В зоне СВО погиб отец пятерых детей Алексей Дмитриев из Очера

Алексей Дмитриев родился 14 ноября 1971 года в Бузулуке Оренбургской области. После срочной службы в армии создал крепкую семью. Алексей Валерьевич долгое время работал на Очерском машиностроительном заводе наладчиком автоматизированных линий и токарем. В свободное время занимался резьбой по дереву и изготовлением мебели, мог починить любое швейное оборудование.