В Туапсинском районе сняли режим ЧС, введенный из-за разлива мазута

По данным властей, загрязнение произошло в результате пожара, возникшего после атак беспилотников в апреле 2026 года, вследствие чего нефтепродукты попали в реку Туапсе, а также в акваторию и на береговую полосу Черного моря.
В администрации отмечают, что в настоящее время работы по ликвидации последствий завершены, прибрежная территория полностью очищена.
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