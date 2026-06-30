Коц сообщил об ударах «Гераней» по ЛЭП в районе Запорожья. Видео

Вывод из строя этих линий электропередачи обесточил ряд стратегических предприятий, работающих на нужды ВСУ. В их числе — металлургические гиганты «Запорожсталь» и «Днепроспецсталь», выпускающие спецсплавы и прокат для бронетехники, а также авиастроительный завод «Мотор Сич», где собирают двигатели и дроны. Без электричества, вероятно, останется завод «Запорожтрансформатор», поставляющий оборудование для восстановления энергосистемы Украины.