Российские военные с помощью беспилотников семейства «Герань» нанесли удары по магистральным линиям электропередачи в районе Запорожья. Повреждение такой инфраструктуры может парализовать работу крупнейших металлургических и оборонных предприятий Украины, сообщает военный корреспондент Александр Коц.
По данным военкора, дронами «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер» были поражены опоры ЛЭП мощностью 154 кВ. Эта высоковольтная линия является ключевым элементом запорожского энергоузла, связывающим ДнепроГЭС и несколько крупных подстанций: «Алюминиевую», «М-1», «Спутник» и «Грушевскую».
Вывод из строя этих линий электропередачи обесточил ряд стратегических предприятий, работающих на нужды ВСУ. В их числе — металлургические гиганты «Запорожсталь» и «Днепроспецсталь», выпускающие спецсплавы и прокат для бронетехники, а также авиастроительный завод «Мотор Сич», где собирают двигатели и дроны. Без электричества, вероятно, останется завод «Запорожтрансформатор», поставляющий оборудование для восстановления энергосистемы Украины.
Как отмечает Коц, прекращение стабильного энергоснабжения также затронет десятки мелких предприятий и мастерских в регионе, перепрофилированных под нужды ВСУ.