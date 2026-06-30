Пушилин: ВС РФ пресекают любые попытки ВСУ покинуть Константиновку

Вооруженные силы России пресекают любые попытки ВСУ покинуть Константиновку, изоляция города постепенно завершается. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с ИС «Вести».
«По сути завершается фаза изоляции города. Попыток прорыва со стороны противника практически нет, фиксируются лишь отдельные попытки эвакуации, и они также пресекаются», — заявил он.
Как рассказал Пушилин, в настоящий момент российская армия продолжает зачистку и уничтожение разрозненных групп ВСУ в юго-западной части Константиновки. ВС России не оставляют боевикам киевского режима шансов прорваться и выйти из города.
Ранее KP.RU сообщал, что ВС РФ освободили 26 зданий в Константиновке. При этом российским военнослужащим удалось ликвидировать порядка 100 украинских боевиков.