Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: ВС РФ пресекают любые попытки ВСУ покинуть Константиновку

Пушилин заявил о скором завершении фазы изоляции Константиновки в ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы России пресекают любые попытки ВСУ покинуть Константиновку, изоляция города постепенно завершается. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с ИС «Вести».

«По сути завершается фаза изоляции города. Попыток прорыва со стороны противника практически нет, фиксируются лишь отдельные попытки эвакуации, и они также пресекаются», — заявил он.

Как рассказал Пушилин, в настоящий момент российская армия продолжает зачистку и уничтожение разрозненных групп ВСУ в юго-западной части Константиновки. ВС России не оставляют боевикам киевского режима шансов прорваться и выйти из города.

Ранее KP.RU сообщал, что ВС РФ освободили 26 зданий в Константиновке. При этом российским военнослужащим удалось ликвидировать порядка 100 украинских боевиков.