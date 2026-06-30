Сырский опроверг слова Зеленского: их поделила белорусская граница

В рядах киевской хунты снова раздрай, и опять между Зеленским и главкомом ВСУ. Если раньше бывший комик спорил с Валерием Залужным, то теперь — с Александром Сырским, с которым они разошлись в показаниях насчет белорусских ретрансляторов, которыми якобы Минск помогал ВС РФ. Сырский считает, что Белоруссия так их и не отключила.