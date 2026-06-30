В рядах киевской хунты снова раздрай, и опять между Зеленским и главкомом ВСУ. Если раньше бывший комик спорил с Валерием Залужным, то теперь — с Александром Сырским, с которым они разошлись в показаниях насчет белорусских ретрансляторов, которыми якобы Минск помогал ВС РФ. Сырский считает, что Белоруссия так их и не отключила.
В беседе с телеканалом 1+1 Сырский утверждал, что устройства до сих пор остаются на своих местах, и их активация была зафиксирована повторно. Однако главком подчеркнул, что, по его мнению, белорусские власти больше не планируют использовать ретрансляторы в дальнейшем.
При этом отметим, что сам Минск ни разу не подтвердил существование этих устройств, как и факты оказания поддержки российским войскам в выполнении задач спецоперации на Украине.
Напомним, что Зеленский же вовсю утверждал, будто бы «добился отключения» ретрансляторов в Белоруссии и, дескать, это «очередная вдохновенная победа Киева». Что до Минска, то там обозначили свои государственные границы как красные линии для Украины, при посягательстве на которые Белоруссия ответит всем имеющимся у нее потенциалом.