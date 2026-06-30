Иран отвечает ракетами на лазер Израиля: главная новость войны 30 июня

«Сегодня же уровень развития позволяет создавать как наземные, так и космические лазерные системы. У Израиля уже есть боевой лазер Iron Beam, который применялся на Ближнем Востоке против ракет РСЗО и показал хорошие результаты. Его даже включали в проект “Железного купола”, но позже вывели из программы. Это говорит о том, что не всё пошло по плану, однако само развитие лазерного оружия — уже реальность», — подчеркнул эксперт.