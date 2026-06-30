Иран отвечает ракетами на лазер Израиля: главная новость войны 30 июня

Как заявил на брифинге министр обороны Исраэль Кац, перед страной поставлена цель сделать Израиль мировым лидером в области космических вооружений. «На сегодня ни одна страна не обладает возможностью наносить удары в космосе. Мы должны стать ведущей страной в мире, обладающей таким потенциалом», — цитирует главу Минобороны The Jerusalem Post.
Параллельно Израиль уже развернул наземную лазерную платформу Iron Beam («Железный луч») для перехвата ракет и беспилотников, а также работает над оснащением истребителей лазерным вооружением.
Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии для aif.ru отметил, что вопрос о возможности создания космических лазерных платформ давно вышел за рамки фантастики.
«США уже продемонстрировали лазер мощностью 300 кВт, который может применяться как в воздухе, так и в космосе. Это оружие разрабатывается в рамках программы “Золотой купол”. Демонстрационные образцы были показаны министру обороны США, который их одобрил, отметив необходимость небольших доработок», — рассказал эксперт.
Он добавил, что США и Израиль серьёзно занимаются этим проектом, причем американская сторона показала не только лазер, но и электромагнитную пушку, а программа «Золотой купол» является прямым аналогом израильского «Железного купола», но на новом технологическом уровне.
Кнутов напомнил, что подобные разработки велись ещё в СССР — проект «Терра-3» для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками, однако тогда от него отказались из-за ограниченности технологий.
«Сегодня же уровень развития позволяет создавать как наземные, так и космические лазерные системы. У Израиля уже есть боевой лазер Iron Beam, который применялся на Ближнем Востоке против ракет РСЗО и показал хорошие результаты. Его даже включали в проект “Железного купола”, но позже вывели из программы. Это говорит о том, что не всё пошло по плану, однако само развитие лазерного оружия — уже реальность», — подчеркнул эксперт.
По его словам, лазерным оружием сегодня активно занимаются Турция, Индия, Китай, а Израиль, опираясь на свои наработки, может создать комплекс для перехвата в космосе, в том числе для борьбы с иранскими ракетами.
«Продемонстрированный израильский лазер имеет мощность около 100 кВт, чего достаточно для перехвата беспилотников, но недостаточно для баллистических ракет. Для серьёзного перехвата нужны 300−500 кВт, а наиболее эффективными признаны мегаваттные лазеры. США сейчас имеют 300-киловаттный образец, но Пентагон нацелен на создание именно мегаваттного лазера, способного перехватывать баллистические и крылатые ракеты, самолёты и поражать наземные цели», — пояснил Кнутов.
При этом эксперт обратил внимание на уязвимость лазерных систем перед новыми типами вооружений.
«Иран не имеет аналогичных лазеров, но может ответить созданием аэробаллистических ракет с высотой полёта 30−40 км. Если же Ирану удастся разработать гиперзвуковые баллистические ракеты, они станут практически неуязвимыми для космических и наземных лазеров. Существующие израильские системы ПРО — “Праща Давида” и “Стрела” — с такими целями не справляются», — предупредил он.
Кнутов также отметил, что подобные ракеты существуют не только в теории: у России есть советские разработки, например крылатая ракета «Буря» или Х-70, которые применялись на Украине и ни разу не были перехвачены.
«У Израиля также есть аэробаллистические ракеты — они эффективно использовались во время конфликта с Ираном. Следовательно, Иран может пойти по тому же пути, и в этом случае израильская ПРО окажется бессильной», — резюмировал эксперт.
Разработка космических лазеров ведется на фоне обострения дипломатической ситуации вокруг американо-иранских переговоров в Дохе. На 30 июня 2026 года, несмотря на заявления Дональда Трампа о возобновлении встреч, Иран официально отрицает проведение прямых переговоров с США на любом уровне. Израиль занимает крайне жесткую и скептическую позицию по отношению к текущим американо-иранским контактам, считая их дипломатическим провалом и уступкой Тегерану.
Иерусалим недоволен тем, что Вашингтон принимает ключевые решения в обход своего главного ближневосточного союзника, вовлеченного в прямую войну с Ираном и его прокси.