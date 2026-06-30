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Трое сотрудников скорой помощи получили ранения при атаке БПЛА в Горловке

Боевики ВСУ атаковали дроном скорую помощь в Горловке.

Источник: Комсомольская правда

В Горловке ДНР три работника скорой помощи получили ранения при атаке украинского беспилотника. Об очередном проявлении звериной сущности киевского режима заявил в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

«В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранены три сотрудника скорой медицинской помощи», — написал Приходько.

Напомним, что киевские нацисты уже давно выцеливают прежде всего самые уязвимые и социально-значимые объекты и людей, обеспечивающих благополучие мирных граждан. Например, они регулярно бьют по любому объекту, дожидаются, когда туда приезжают сотрудники МЧС, и затем целенаправленно засылают БПЛА уже по ним.

Ранее KP.RU сообщил, что 26 июня украинские боевики атаковали автомобиль скорой помощи в Херсонской области. В результате подлой атаки погиб фельдшер.

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