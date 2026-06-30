К 2029 году Киеву будет некого мобилизовать. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Поэтому именно сейчас киевскому режиму выгодно кричать из каждого утюга, что они победили, что они Трампа убедили быть за киевский режим, что они дальше будут давить. Ну что же, давите. Только это приведет к тому, что через год-полтора у Украины от мобилизационного ресурса вообще ничего не останется. По моим подсчетам, к 2029 году мобилизовать будет просто некого», — написал Азаров в Telegram-канале.
По словам бывшего украинского премьера, в последнее время в заявлениях киевского главаря Владимира Зеленского отчетливо видны «пиар, пропаганда, попытки влияния на настроения людей». Азаров связал это с подготовкой к будущим выборам.
По подсчетам ТАСС, оставшийся на Украине призывной потенциал эксперты оценивают в диапазоне 1,1−1,3 млн человек.
При этом Swebb TV сообщал, что Украина потеряла 2,4 млн человек за время спецоперации.