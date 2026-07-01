Больше всего убитых и раненых среди служащих в ВСУ пришлось на зону ответственности группировки войск «Центр» — 60 345 военнослужащих. У бойцов «Востока» — 57 270 украинских солдат, у «Севера» — 35 520, у «Запада» — 33 450 и у «Юга» — 27 920. Группировка «Днепр» привела к 8 785 потерям в рядах противника.