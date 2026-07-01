Потери ВСУ за полгода составили более 223 тысяч военных

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Потери украинских войск за первое полугодие достигли более 223 тысяч военнослужащих, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны.
С 1 января по 30 июня показатель составил 223 290 солдат. Большая часть приходится на июнь — 41 397 военных. В марте потери составили 39 060 военных, в январе — 38 737, в мае — 34 962, в апреле — 34 579, в феврале — 34 555.
Больше всего убитых и раненых среди служащих в ВСУ пришлось на зону ответственности группировки войск «Центр» — 60 345 военнослужащих. У бойцов «Востока» — 57 270 украинских солдат, у «Севера» — 35 520, у «Запада» — 33 450 и у «Юга» — 27 920. Группировка «Днепр» привела к 8 785 потерям в рядах противника.
При этом за полгода российские военные освободили 128 населенных пунктов.
На прошлой неделе президент Владимир Путин дал высокую оценку действиям бойцов и подчеркнул, то они поджимают ВСУ на всей линии боевого соприкосновения.