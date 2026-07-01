Названо число ударов возмездия ВС РФ по объектам ВСУ за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года ВС России нанесли как минимум 157 массированных и групповых ударов по объектам интересов ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны.
По данным агентства, за первое полугодие российскими войсками было нанесено 22 массированных и не менее 135 групповых ударов высокоточным оружием. Наибольшее число массированных атак — в феврале (6), затем январь (5), март (4), апрель и май (по 3), июнь (1).
Как следует из сводок Минобороны, целями ударов ВС РФ становились заводы ВПК, энергетика, транспортные магистрали, аэродромы, порты, склады боеприпасов и ГСМ, объекты беспилотной авиации, а также временные базы украинских войск и иностранных наемников.
Как ранее напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия будет регулярно поражать объекты, обеспечивающие боеспособность ВСУ, в ответ на атаки Киева.