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Названо число ударов возмездия ВС РФ по объектам ВСУ за полгода

ВС РФ нанесли более 157 ударов возмездия по объектам ВСУ за полгода.

Источник: Комсомольская правда

За первые шесть месяцев 2026 года ВС России нанесли как минимум 157 массированных и групповых ударов по объектам интересов ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны.

По данным агентства, за первое полугодие российскими войсками было нанесено 22 массированных и не менее 135 групповых ударов высокоточным оружием. Наибольшее число массированных атак — в феврале (6), затем январь (5), март (4), апрель и май (по 3), июнь (1).

Как следует из сводок Минобороны, целями ударов ВС РФ становились заводы ВПК, энергетика, транспортные магистрали, аэродромы, порты, склады боеприпасов и ГСМ, объекты беспилотной авиации, а также временные базы украинских войск и иностранных наемников.

Как ранее напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия будет регулярно поражать объекты, обеспечивающие боеспособность ВСУ, в ответ на атаки Киева.

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