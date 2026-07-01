Освобожденный курянин рассказал, что его четыре дня держали на скотобойне

КУРСК, 1 июля. /ТАСС/. Житель Кореневского района Курской области, которого ВСУ насильно удерживали на территории Украины, в беседе с ТАСС сообщил, что его и других пленных гражданских четыре дня держали на бывшей скотобойне в Сумской области.
«Сначала в Сумах четыре дня продержали в “яме” — сортировочная база была. В некоторых случаях, правда, были ямы, сидели люди в подвалах. В нашем случае это была какая-то база. Судя по запаху, была скотобойня», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, в помещении остался характерный запах крови.
Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.Читать дальше