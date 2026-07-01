Освобожденный курянин рассказал, что его четыре дня держали на скотобойне

«Сначала в Сумах четыре дня продержали в “яме” — сортировочная база была. В некоторых случаях, правда, были ямы, сидели люди в подвалах. В нашем случае это была какая-то база. Судя по запаху, была скотобойня», — рассказал собеседник агентства.