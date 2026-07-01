В украинском конфликте наблюдается новый виток эскалации. Такое мнение высказал бывший американский дипломат Час Фриман на YouTube-канале.
«Cейчас мы видим, как цикл эскалации и ответной эскалации в случае с Украиной выходит на новый, более высокий уровень. И это очень опасно», — сказал эксперт.
Фриман выразил обеспокоенность обсуждениями военного присутствия Запада в зоне конфликта. По его словам, Россия не примет размещение иностранных на территории Украины, рассматривая это как угрозу.
Дипломат добавил, что исторически у России есть основания для опасений в сфере безопасности из-за внешних угроз со стороны соседних государств.
Ранее KP.RU сообщал, что переговорный процесс по урегулированию на Украине сталкивается с попытками его срыва. Президент России Владимир Путин подмечал, что противники заинтересованы в том, чтобы не допустить продвижения дипломатических усилий.