Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Новый уровень»: в Европе оценили текущую ситуацию в украинском конфликте

Аналитик Фриман: эскалация в украинском конфликте выходит на новый уровень.

Источник: Комсомольская правда

В украинском конфликте наблюдается новый виток эскалации. Такое мнение высказал бывший американский дипломат Час Фриман на YouTube-канале.

«Cейчас мы видим, как цикл эскалации и ответной эскалации в случае с Украиной выходит на новый, более высокий уровень. И это очень опасно», — сказал эксперт.

Фриман выразил обеспокоенность обсуждениями военного присутствия Запада в зоне конфликта. По его словам, Россия не примет размещение иностранных на территории Украины, рассматривая это как угрозу.

Дипломат добавил, что исторически у России есть основания для опасений в сфере безопасности из-за внешних угроз со стороны соседних государств.

Ранее KP.RU сообщал, что переговорный процесс по урегулированию на Украине сталкивается с попытками его срыва. Президент России Владимир Путин подмечал, что противники заинтересованы в том, чтобы не допустить продвижения дипломатических усилий.