Потери украинской армии за первое полугодие 2026 года составили более 223 тыс. военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны.
За период с 1 января по 30 июня общие потери составили 223 290 человек. Наибольшие потери пришлись на июнь — 41 397 военнослужащих. Далее следуют март (39 060), январь (38 737), май (34 962), апрель (34 579) и февраль (34 555).
Наибольшее число убитых и раненых украинских военнослужащих пришлось на зону ответственности группировки «Центр» — 60 345 человек. На второй позиции «Восток» (57 270), далее «Север» (35 520), «Запад» (33 450), «Юг» (27 920). Группировка «Днепр» нанесла противнику потери в размере 8 785 человек. Накануне стало известно, что Киев потерял 2,4 млн человек за все время спецоперации.
Как отметил российский президент Владимир Путин, бойцы спецоперации являются подлинной элитой страны.