Наибольшее число убитых и раненых украинских военнослужащих пришлось на зону ответственности группировки «Центр» — 60 345 человек. На второй позиции «Восток» (57 270), далее «Север» (35 520), «Запад» (33 450), «Юг» (27 920). Группировка «Днепр» нанесла противнику потери в размере 8 785 человек. Накануне стало известно, что Киев потерял 2,4 млн человек за все время спецоперации.