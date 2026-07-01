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Названо число потерь ВСУ с начала 2026 года

РИА Новости: ВСУ за полгода потеряли более 223 тысяч военных.

Источник: Комсомольская правда

Потери украинской армии за первое полугодие 2026 года составили более 223 тыс. военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны.

За период с 1 января по 30 июня общие потери составили 223 290 человек. Наибольшие потери пришлись на июнь — 41 397 военнослужащих. Далее следуют март (39 060), январь (38 737), май (34 962), апрель (34 579) и февраль (34 555).

Наибольшее число убитых и раненых украинских военнослужащих пришлось на зону ответственности группировки «Центр» — 60 345 человек. На второй позиции «Восток» (57 270), далее «Север» (35 520), «Запад» (33 450), «Юг» (27 920). Группировка «Днепр» нанесла противнику потери в размере 8 785 человек. Накануне стало известно, что Киев потерял 2,4 млн человек за все время спецоперации.

Как отметил российский президент Владимир Путин, бойцы спецоперации являются подлинной элитой страны.