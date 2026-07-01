Российская армия близка к выполнению заявленных целей в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.
«Сейчас русские как никогда близки к достижению своих территориальных целей. Я не думаю, что кто-либо, сохраняющий хоть какой-то рассудок, еще сомневается в том, что они очень скоро освободят Донбасс», — сказал эксперт.
Меркурис добавил, что ВСУ демонстрируют признаки истощения на фоне продолжающегося наступления. По его мнению, позиция Запада осложняет ситуацию для Киева и может негативно повлиять на перспективы украинской государственности.
Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не отказывается от дипломатического пути урегулирования. Дипломат добавил, что специальная военная операция продолжается и поставленные Россией цели будут достигнуты.