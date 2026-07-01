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На Украине провели опрос о переговорах с Россией: результат показал реальное отношение к конфликту

Gallup: 66% украинцев хотят скорейшего начала переговоров с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Более 66% жителей Украины считают, что переговоры с Россией следует начинать как можно скорее. Об этом следуют данные исследования Gallup. Таким образом, опрос отразил реальное отношение украинцев к конфликту.

Противоположной точки зрения придерживаются менее 25% респондентов. Затруднились с ответом ещё 11% опрошенных.

Однако компания не предоставила деталей о периоде опроса, числе респондентов и возможной погрешности измерений.

По данным опроса Socis за 2025 год, большинство опрошенных (50,6%) выступает за переговорный процесс с Россией при посредничестве западных стран. Число таких сторонников неуклонно увеличивается из месяца в месяц.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул готовность Москвы к переговорам по украинскому конфликту.

Как отметил российский президент Владимир Путин, переговоры по Украине могут пройти в Белоруссии, если процесс до этого дойдет.

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