Курянин рассказал, что россиян в плену принуждали говорить по-украински

КУРСК, 1 июля. /ТАСС/. Житель Кореневского района Курской области, которого насильно удерживали на территории Украины, в беседе с ТАСС рассказал, что его и других пленных гражданских принуждали говорить на украинском языке.
«Морально, психологически воздействовали. Говорили не забывать, где ты находишься. Принуждение к украинскому языку — постоянно на нем разговаривают», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, в плену жителям Курской области внушали, что они не нужны России.
Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.Читать дальше