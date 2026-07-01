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Курянин рассказал, что россиян в плену принуждали говорить по-украински

По его словам, пленных гражданских убеждали в том, что они не нужны России.

КУРСК, 1 июля. /ТАСС/. Житель Кореневского района Курской области, которого насильно удерживали на территории Украины, в беседе с ТАСС рассказал, что его и других пленных гражданских принуждали говорить на украинском языке.

«Морально, психологически воздействовали. Говорили не забывать, где ты находишься. Принуждение к украинскому языку — постоянно на нем разговаривают», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в плену жителям Курской области внушали, что они не нужны России.

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