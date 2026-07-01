ВС РФ ликвидировали диверсантов ВСУ в российской форме: потребовалось меньше часа

На Днепропетровском направлении расчеты БПЛА группировки «Центр» ликвидировали ДРГ ВСУ, боевики которой были переодеты в форму российских военных. Об этом сообщил РИА Новости боец группировки «Центр» Иван Сильнягин.
«Мы их уничтожили за 40 минут. Диверсанты были полностью всем обмундированы российской формой», — рассказал собеседник агентства.
По словам Сильнягина, по рации пришло предупреждение о ДРГ из четырех человек, приближающейся к их позициям. Все части были немедленно оповещены и приведены в боевую готовность, а группа была уничтожена до того, как достигла позиций.
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