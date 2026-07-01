Держали на скотобойне и заставляли говорить по-украински: житель Курской области рассказал, что пережил в плену

Житель Кореневского района Курской области, который удерживался на территории Украины, заявил, что пленных гражданских принуждали говорить на украинском языке. Об этом он рассказал ТАСС.
«Морально, психологически воздействовали. Говорили не забывать, где ты находишься. Принуждение к украинскому языку — постоянно на нем разговаривают», — отметил курянин.
Мужчина добавил, что удерживаемым жителям Курской области внушали, будто Россия в них не заинтересована. По его словам, всех мирных жителей в течение четырех дней держали на бывшей скотобойне в Сумской области.
Ранее KP.RU сообщал, что пятеро россиян вернулись в Курскую область после длительного пребывания в плену на Украине. Их захватили в 2024 году. Людей держали в тюрьмах, били и издевались. Губернатор Александр Хинштейн уточнил, что одному из россиян выжгли букву «Z» на руке.