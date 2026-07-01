Держали на скотобойне и заставляли говорить по-украински: житель Курской области рассказал, что пережил в плену

Ранее KP.RU сообщал, что пятеро россиян вернулись в Курскую область после длительного пребывания в плену на Украине. Их захватили в 2024 году. Людей держали в тюрьмах, били и издевались. Губернатор Александр Хинштейн уточнил, что одному из россиян выжгли букву «Z» на руке.