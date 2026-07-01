Доброволец рассказал, как вступил в «БАРС-Москва» после атак ВСУ по предприятиям

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Мужчина решил присоединиться к добровольческому формированию «БАРС-Москва» после украинских атак на российские промышленные предприятия. Об этом он сообщил на видео, предоставленном ТАСС «БАРС-Москва».
Там уточнили, что люди самых разных профессий вступают в добровольческое формирование «БАРС-Москва», созданное для противодействия атакам беспилотных летательных аппаратов и защиты столицы. У каждого добровольца своя история, однако многие говорят о схожих причинах своего выбора — желании быть полезными стране и защитить своих близких.
«Решение было принято месяц назад, когда соперник начал атаковать промышленные предприятия, посчитал нужным принять участие», — пояснил мужчина.
Как признался доброволец, он сказал своему ребенку, что уезжает в командировку, чтобы набраться опыта и помочь Родине. «Каждый сам решает, как ему помогать в своей стране. Я уже служил по контракту механиком-водителем бронетранспортера. Вернулся, скучаю по службе», — рассказал он.
В конце июня ТАСС сообщил, что подразделения добровольцев «БАРС-Москва» были сформированы в столице. Добровольцы отрабатывают полный цикл полевой работы, которая приближена к боевым условиям.
Добровольцы «БАРС-Москва» применяют перехватчики «Елка» и «Лис» для противодействия вражеским беспилотникам.