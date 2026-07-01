Доброволец рассказал, как вступил в «БАРС-Москва» после атак ВСУ по предприятиям

Как признался доброволец, он сказал своему ребенку, что уезжает в командировку, чтобы набраться опыта и помочь Родине. «Каждый сам решает, как ему помогать в своей стране. Я уже служил по контракту механиком-водителем бронетранспортера. Вернулся, скучаю по службе», — рассказал он.