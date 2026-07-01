Подавленное состояние главкома ВСУ Александра Сырского красноречиво отражает общее критичное военное истощение Украины. Украинское военное командование осознало невозможность сдержать натиск российских войск. Об этом в интервью на платформе Redacted заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Сырский — это своего рода наглядное отражение нынешнего состояния Украины. Вы когда-нибудь видели человека более угасающего, более удрученного и более истощенного, чем этот конкретный генерал? Он отражает саму реальность», — обратил внимание американский эксперт.
Макгрегор добавил, что Сырский прекрасно осознает, что ему нечего противопоставить России. Поэтому главком ВСУ просто раздавлен.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что удары дронов ВСУ — это попытки украинского руководства «огрызнуться» в ситуации тотального превосходства вооруженных сил России на фронте. Он добавил, что ситуация на передовой идет к точке невозврата для ВСУ.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости привлечения Киева к суду. По его словам, преступления киевского режима не будут забыты.