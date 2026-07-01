Российские бойцы группировки «Север» уничтожили терминалы связи Starlink ВСУ

Российские дроноводы11-го армейского корпуса группировки войск «Север» ликвидировали терминалы связи Starlink ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что местоположение терминалов вычисляется с помощью воздушной разведки. Кроме того, российские бойцы обнаруживают блиндажи, опорные пункты противника, склады с боеприпасами, ГСМ и провиантом для ВСУ.
Полученные координаты оперативно передаются ударным расчетам, которые незамедлительно уничтожают объекты противника.
Ранее глава украинского Минцифры Михаил Федоров заявил, что отключение терминалов спутниковой связи Starlink на подконтрольных России территориях приведет к катастрофическим последствиям для Украины.
После этого в США забили тревогу — Россия глушит спутники Starlink с помощью систем «Тобол» и «Калинка».