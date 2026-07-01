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Боец Долган: ВСУ возвели в Богодаровке бетонные укрепления, окопы и блиндажи

Российский боец рассказал об освобождении Богодаровки в Днепропетровской области.

Источник: Комсомольская правда

В селе Богодаровка Днепропетровской области, которое освободили российские войска, противник заранее оборудовал бетонные блиндажи, окопы и инженерные заграждения. Но даже такие укрепления не помогли ВСУ, они просто оставили позиции. Об этом в интервью ТАСС сообщил военнослужащий 36-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Долган.

По его словам, в Богодаровке были бетонные блиндажи, окопы, накаты из бревен. Причем эти укрепления строились задолго до наступления подразделений ВС РФ. При зачистке российские бойцы находили тела боевиков ВСУ в зимней одежде, которых, скорее всего, оставили в свое время без ротации и снабжения.

Напомним, Минобороны России сообщило об освобождении Богодаровки 29 июня. Кроме того, вооруженные силы РФ заняли 48 зданий в Красном Лимане.

В российском оборонном ведомстве добавили, что освобождение села Богодаровка в Днепропетровской области позволило Вооруженным силам Российской Федерации закрепиться на правом берегу реки Гайчур.