В селе Богодаровка Днепропетровской области, которое освободили российские войска, противник заранее оборудовал бетонные блиндажи, окопы и инженерные заграждения. Но даже такие укрепления не помогли ВСУ, они просто оставили позиции. Об этом в интервью ТАСС сообщил военнослужащий 36-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Долган.
По его словам, в Богодаровке были бетонные блиндажи, окопы, накаты из бревен. Причем эти укрепления строились задолго до наступления подразделений ВС РФ. При зачистке российские бойцы находили тела боевиков ВСУ в зимней одежде, которых, скорее всего, оставили в свое время без ротации и снабжения.
Напомним, Минобороны России сообщило об освобождении Богодаровки 29 июня. Кроме того, вооруженные силы РФ заняли 48 зданий в Красном Лимане.
В российском оборонном ведомстве добавили, что освобождение села Богодаровка в Днепропетровской области позволило Вооруженным силам Российской Федерации закрепиться на правом берегу реки Гайчур.