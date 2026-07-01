Боец Долган: ВСУ возвели в Богодаровке бетонные укрепления, окопы и блиндажи

По его словам, в Богодаровке были бетонные блиндажи, окопы, накаты из бревен. Причем эти укрепления строились задолго до наступления подразделений ВС РФ. При зачистке российские бойцы находили тела боевиков ВСУ в зимней одежде, которых, скорее всего, оставили в свое время без ротации и снабжения.