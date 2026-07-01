Заградотряд сбросил противотанковую мину на пытавшихся сдаться боевиков ВСУ

Заградотряды ВСУ в очередной раз продемонстрировал зверство, сбросив противотанковую мину с беспилотника на пытавшихся сдаться украинских солдат из 57-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр). Об этом со ссылкой на собеседников в российских силовых структурах сообщает РИА Новости.