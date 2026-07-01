Заградотряды ВСУ в очередной раз продемонстрировал зверство, сбросив противотанковую мину с беспилотника на пытавшихся сдаться украинских солдат из 57-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр). Об этом со ссылкой на собеседников в российских силовых структурах сообщает РИА Новости.
Отмечается, что украинские боевики хотели сдаться в плен в плен в селе Украинское.
«Это было пресечено заградительным отрядом ВСУ, который сбросил противотанковую мину с тяжелого коптера на ПВД украинских солдат», — рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Киев выставил на Ореховском направлении заградотряды СБУ, которые занимаются расстрелом мобилизованных украинцев за попытку отступить с поля боя.
А в конце прошлого года украинское командование направило осужденных военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка для контроля за бойцами 102-й отдельной бригады территориальной обороны на гуляйпольском направлении.