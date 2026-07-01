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ПВО «Севера» сбила более 170 тяжелых украинских дронов в июне

Силы ПВО «Севера» в июне сбили более 170 дронов ВСУ «Баба-Яга».

Источник: © РИА Новости

БЕЛГОРОД, 1 июл — РИА Новости. Подразделения ПВО 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июня уничтожили в Харьковской области более 170 беспилотников R-18, применяя стрелковое оружие, ПЗРК и FPV-дроны, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.

«Подразделения противовоздушной обороны, пункты воздушного наблюдения и стрелков групп воздушного прикрытия 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” с начала июня уничтожили более 170 беспилотников R-18, более известных как “Баба-Яга”, в Харьковской области», — рассказал начальник отделения планирования и противодействия поражения 11-го АК.

Он добавил, что воздушные цели выявляются в том числе ночью, с помощью разведывательных коптеров с тепловизионными камерами. По его словам, подавление и уничтожение БПЛА ведется огнем из автоматов, снайперских винтовок и пулеметов с тепловизионными прицелами, а также операторами FPV-ПВО.

Он отметил, что ликвидация «Бабы-Яги» нередко осуществляется тараном или дистанционным подрывом осколочно-фугасной боевой части, закрепленной на беспилотнике, что позволяет полностью вывести цель из строя. Кроме того, подразделения ПВО применяют переносные зенитные ракетные комплексы, в том числе против дронов самолетного типа.

Карта подчеркнул, что между расчетами выстроена четкая система связи и координации, а современное оборудование позволяет своевременно определять положение и расстояние до гексакоптеров. По его данным, беспилотники уничтожались как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне безопасности, что позволило сократить исходящую от них угрозу.

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