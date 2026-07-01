Украинские полицейские принудительно выселяют жителей Черниговской области из своих домов и квартир для размещения ВСУ, а заодно — и поиска дезертиров. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.
Отмечается, что поиск дезертиров и насильное выселение сводными отрядами полиции проходит под предлогом эвакуации гражданского населения. При этом в некоторых населенных пунктах жители квартир на последних этажах уже получили предписание покинуть жилье. Там, как планирует украинское командование, будут размещаться операторы БПЛА.
Ранее сообщалось, что украинские военные насильно вывозят детей из Славянска ДНР без предварительного определения места их передачи.
При этом источники в «Южной» группировке ВС России сообщили, что украинские силовики приступили к принудительной эвакуации населения из Славянска и Краматорска еще в 2023 году.