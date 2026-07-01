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Режим «Ковер» ввели в Самарской области 1 июля

Работу аэропорта Курумоч в Самаре временно ограничили из-за угрозы атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 1 июля 2026 года, в Самарской области ввели режим «Ковер». Воздушное пространство закрыто на всех высотах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале МАКС.

«В аэропорту Курумоч введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации.

Напомним, сегодня утром в Самарской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Она действует с 04:39.

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