Режим «Ковер» ввели в Самарской области 1 июля

В среду, 1 июля 2026 года, в Самарской области ввели режим «Ковер». Воздушное пространство закрыто на всех высотах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале МАКС.
«В аэропорту Курумоч введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации.
Напомним, сегодня утром в Самарской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Она действует с 04:39.
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