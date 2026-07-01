Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США назвали цирковым представлением попытки Запада скрыть успехи России в СВО

Аналитик Макговерн: Запад пытается скрыть успехи РФ в СВО.

Источник: Комсомольская правда

Политики на Западе пытаются скрыть правду о ходе украинского конфликта. Об этом в эфире YouTube-канала заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Идет что-то вроде циркового представления. Запад пытается отвлечь внимание от того факта, что Россия побеждает в конфликте на земле», — отметил он.

Вместе с тем, эксперт напомнил, что против нескольких видов российского оружия сегодня ни у кого нет защиты. А то, что Штаты продают европейцам, не работает, включая ракеты Patriot и прочее.

Ранее в Европарламенте признали правду — Россия побеждает в конфликте на Украине, а Запад проигрывает.

В США также обратили внимание на то, что несмотря на еще продолжающиеся боевые действия, украинский конфликт фактически окончен.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше