Политики на Западе пытаются скрыть правду о ходе украинского конфликта. Об этом в эфире YouTube-канала заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
«Идет что-то вроде циркового представления. Запад пытается отвлечь внимание от того факта, что Россия побеждает в конфликте на земле», — отметил он.
Вместе с тем, эксперт напомнил, что против нескольких видов российского оружия сегодня ни у кого нет защиты. А то, что Штаты продают европейцам, не работает, включая ракеты Patriot и прочее.
Ранее в Европарламенте признали правду — Россия побеждает в конфликте на Украине, а Запад проигрывает.
В США также обратили внимание на то, что несмотря на еще продолжающиеся боевые действия, украинский конфликт фактически окончен.