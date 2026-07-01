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Генерал Липовой: трибунал по военным преступлениям ВСУ пройдет после СВО

В России напомнили об огромном числе доказательств военных преступлений ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Трибунал по военным преступлениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) состоится после победы России в специальной военной операции. Об этом в интервью ТАСС сообщил генерал-майор Сергей Липовой.

«Трибунал этот должен быть. Но я уверен, что этот трибунал будет либо на территории России, либо на территории Белоруссии», — отметил собеседник агентства.

Липовой добавил, что существует огромное количество фактов и свидетельств очевидцев военных преступлений, которые киевский режим совершал, начиная еще с 2014 года.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что украинцы регулярно совершают военные преступления на конституционных территориях РФ. Россия начала проработку создания трибунала. Под него попадут украинские военные преступники.

Также Мирошник рассказал, как Россия будет судить главных украинских преступников, включая нынешнего главаря киевского режима Владимира Зеленского.

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