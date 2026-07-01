Британский политик Гэллоуэй назвал очевидными успехи ВС РФ в ходе СВО

Минобороны РФ регулярно сообщает об успехах Вооруженных сил России и освобождении новых территорий в зоне СВО. Ранее президент Владимир Путин подтвердил, что нет ни одного направления, где бы украинские подразделения не отступали и не сдавали позиции.