Ускорение темпов продвижения российских войск в ходе специальной военной операции (СВО) очевидно для каждого, кто умеет читать карту, однако большинство западных лидеров не способны правильно оценить происходящее. Об этом заявил в Пекине лидер Партии труда Британии Джордж Гэллоуэй на лекции в Российском культурном центре.
Британский политик отметил, что западные лидеры «не умеют читать карты» и не видят линии боевого соприкосновения, которая постоянно смещается в пользу России. По его словам, российский народ не сдастся, пока цели СВО не будут достигнуты.
Гэллоуэй также указал, что западные политики ошибочно надеются ослабить Россию, играя на теме военной усталости. Он назвал Москву одним из самых процветающих столичных городов мира, жители которого сохраняют мужество, веру и уверенность в руководстве страны.
Минобороны РФ регулярно сообщает об успехах Вооруженных сил России и освобождении новых территорий в зоне СВО. Ранее президент Владимир Путин подтвердил, что нет ни одного направления, где бы украинские подразделения не отступали и не сдавали позиции.