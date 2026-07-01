Чешские поставки боеприпасов Украине продолжатся до тех пор, пока «в них будет существовать необходимость». Об этом в интервью порталу Euractiv заявил министр обороны Чехии Яромир Зуна.
«Инициатива по поставке боеприпасов будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо для оказания помощи Украине, и до тех пор, пока она поддерживается и востребована нашими международными партнерами», — сказал он.
При этом Яромир Зуна заверил, что Чехия намерена гарантировать поставки артиллерийских боеприпасов, в частности, калибра 155 мм.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась со Швецией о закупке 16 истребителей Gripen E, они поступят в ВСУ в первых месяцах 2027 года.
По словам главы комитета парламентского сотрудничества Украина- ЕС в Европарламенте Пекки Товери, в ЕС рассматривают возможность выделения Украине нового кредита в размере 30−45 млрд евро на случай продолжения боевых действий после 2027 года.