Российский военный рассказал о смертельном «подарке» ВСУ после их отступления на ключевом участке в зоне СВО

Минобороны РФ заявило об освобождении Богодаровки в Днепропетровской области несколько дней назад. Также российские военные рассказали, что при заходе в этот населенный пункт находили украинских солдат в зимней одежде. Это значит, что командование давно оставило их без ротации и снабжения. Боевики не смогли даже получить новую форму для ведения боевых действий в теплое время года.