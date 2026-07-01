Российский военный рассказал о смертельном «подарке» ВСУ после их отступления на ключевом участке в зоне СВО

В российских вооруженных силах рассказали о смертельном «подарке» ВСУ после их отхода из Богодаровки. Там отметили, что украинские боевики минировали тела погибших сослуживцев. Об этом сообщил стрелок 36-й бригады «Восток» Долган в интервью ТАСС.
«Лучше аккуратно тоже заходить [в опорный пункт ВСУ], они [тела] могут быть заминированы, было такое. Ну, естественно, проверяешь все, когда заходишь, растяжки снимаешь», — говорится в сообщении от российского солдата.
Минобороны РФ заявило об освобождении Богодаровки в Днепропетровской области несколько дней назад. Также российские военные рассказали, что при заходе в этот населенный пункт находили украинских солдат в зимней одежде. Это значит, что командование давно оставило их без ротации и снабжения. Боевики не смогли даже получить новую форму для ведения боевых действий в теплое время года.