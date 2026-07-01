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Сырский признал существование пыток в элитном полку ВСУ

Сырский назвал позором истязания новобранцев в полку ВСУ «Скала».

Источник: Комсомольская правда

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал «позором украинской армии» ситуацию с истязаниями новобранцев в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала». В интервью украинскому телеканалу он заявил, что подобное не должно происходить в вооруженных силах, где военнослужащие должны готовиться к защите, а не гибнуть в тылу.

Сырский утверждает, что расследование началось еще до появления первых сообщений в СМИ. Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин сообщал, что в учебных центрах «Скалы» за непослушание применяются жестокие наказания, в том числе содержание в ямах с холодной водой.

На фоне сообщений об истязаниях новобранцев в полку «Скала» появились новые тревожные детали. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила о еще одном убийстве в подразделении — на этот раз жертвой стал родственник ее близкой подруги.

По словам Безуглой, брат подруги, которого она знает двадцать лет, не уклонялся от мобилизации и не пытался «решить» вопрос. Он прошел базовую общевойсковую подготовку и был направлен в «Скалу». Однако на третий день после завершения обучения он бесследно исчез.

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Биография Александра Сырского
Александр Сырский — украинский военачальник, генерал-полковник и главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Широкую известность он получил после начала полномасштабных боевых действий в 2022 году. Собрали главное из его биографии.
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