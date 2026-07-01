Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал «позором украинской армии» ситуацию с истязаниями новобранцев в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала». В интервью украинскому телеканалу он заявил, что подобное не должно происходить в вооруженных силах, где военнослужащие должны готовиться к защите, а не гибнуть в тылу.
Сырский утверждает, что расследование началось еще до появления первых сообщений в СМИ. Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин сообщал, что в учебных центрах «Скалы» за непослушание применяются жестокие наказания, в том числе содержание в ямах с холодной водой.
На фоне сообщений об истязаниях новобранцев в полку «Скала» появились новые тревожные детали. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила о еще одном убийстве в подразделении — на этот раз жертвой стал родственник ее близкой подруги.
По словам Безуглой, брат подруги, которого она знает двадцать лет, не уклонялся от мобилизации и не пытался «решить» вопрос. Он прошел базовую общевойсковую подготовку и был направлен в «Скалу». Однако на третий день после завершения обучения он бесследно исчез.