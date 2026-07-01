Сырский признал существование пыток в элитном полку ВСУ

По словам Безуглой, брат подруги, которого она знает двадцать лет, не уклонялся от мобилизации и не пытался «решить» вопрос. Он прошел базовую общевойсковую подготовку и был направлен в «Скалу». Однако на третий день после завершения обучения он бесследно исчез.