В России создали уникальный дрон «Велес-15»: его особенность во встроенном ИИ

По словам техника, развитие беспилотной авиации идет стремительными темпами, и новые модели появляются практически каждый месяц. Специалист отметил, что многие современные аппараты, и «Велес-15» в их числе, работают на базе искусственного интеллекта. Если пилот успевает назначить цель, а она начинает маневрировать или уходить, дрон самостоятельно корректирует курс и продолжает погоню.