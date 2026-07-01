В России создали уникальный дрон «Велес-15»: его особенность во встроенном ИИ

Российский беспилотник «Велес-15», работающий на основе искусственного интеллекта, способен в автономном режиме преследовать цель даже при полной потере связи с оператором. Как рассказал РИА Новости техник беспилотных систем группировки войск «Север» с позывным Эрджей, эта функция делает аппарат эффективным оружием в современных боевых условиях.
По словам техника, развитие беспилотной авиации идет стремительными темпами, и новые модели появляются практически каждый месяц. Специалист отметил, что многие современные аппараты, и «Велес-15» в их числе, работают на базе искусственного интеллекта. Если пилот успевает назначить цель, а она начинает маневрировать или уходить, дрон самостоятельно корректирует курс и продолжает погоню.
Помимо этого, в мастерских группировки «Север» был собран экспериментальный дрон «Перун», получивший свое название в честь бога молний из-за установленных на нем мощных моторов. Параллельно военные инженеры ведут разработку тяжелого беспилотника-доставщика «Аист», который сможет переносить грузы массой до 20 килограммов.