Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» за неделю уничтожили семь огневых позиций и пять артиллерийских орудий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил командир батареи с позывным Волга.
По его словам, стрельба корректируемыми снарядами «Краснополь» представляет собой комплексную работу: сначала операторы разведывательных дронов подсвечивают цель, затем артиллеристы наносят удар, после чего в дело вступает пехота. Корректировку огня с воздуха обеспечивают расчеты беспилотных комплексов «Орлан-10».
Российские подразделения группировки войск «Север» продолжают системную работу по уничтожению средств связи Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе боевых действий ранее были ликвидированы несколько терминалов спутниковой связи Starlink, которые ВСУ активно использовали для управления подразделениями и координации действий.