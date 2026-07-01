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В Башкирии отменили беспилотную опасность

Режим «Беспилотная опасность», введенный на территории Башкирии, снят. Об этом сообщили в госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Башинформ

«Также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы», — отмечается в сообщении спасателей.

Как сообщал ранее Башинформ, сегодня утром на территории Башкирии был объявлен режим «Беспилотная опасность».