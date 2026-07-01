В Башкирии отменили беспилотную опасность

«Также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы», — отмечается в сообщении спасателей.
Как сообщал ранее Башинформ, сегодня утром на территории Башкирии был объявлен режим «Беспилотная опасность».
Режим «Беспилотная опасность», введенный на территории Башкирии, снят. Об этом сообщили в госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.
«Также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы», — отмечается в сообщении спасателей.
Как сообщал ранее Башинформ, сегодня утром на территории Башкирии был объявлен режим «Беспилотная опасность».