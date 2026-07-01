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ВС РФ нанесли удары по АЗС и объектам газовой отрасли на Украине

ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины: уничтожены АЗС, повреждены объекты газовой отрасли. Рассказываем, что известно.

Источник: AP 2024

Российские военные нанесли серию ударов беспилотниками «Герань» и ракетами «Искандер» по объектам топливной инфраструктуры Украины. Под удар попали автозаправочные станции, обеспечивавшие логистику ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, в Днепропетровской области уничтожено не менее пяти заправок. Серьезные повреждения получили АЗС на выездах из Днепропетровска, связывающих областной центр с Киевским, Полтавским и Харьковским направлениями, по которым идут колонны снабжения украинских войск. В Лобойловке и Баловке огонь охватил площади в 100 и 200 квадратных метров, а на Полтавском шоссе вместе с заправочными колонками сгорели два грузовика с полуприцепами.

Кроме того, удары по АЗС были нанесены в Харьковской области, а в Полтавской области беспилотники атаковали объекты газовой отрасли и цели на трассах в сторону Сумской и Харьковской областей. В Полтавском районе утром зафиксировано попадание ракеты по территории одного из предприятий.

Взрывы также гремели в Запорожской, Николаевской и Сумской областях. В Сумах после ударов возникли серьезные перебои с электроэнергией, оказались обесточены объекты водоканала.