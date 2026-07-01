ВС РФ нанесли удары по АЗС и объектам газовой отрасли на Украине

По данным канала, в Днепропетровской области уничтожено не менее пяти заправок. Серьезные повреждения получили АЗС на выездах из Днепропетровска, связывающих областной центр с Киевским, Полтавским и Харьковским направлениями, по которым идут колонны снабжения украинских войск. В Лобойловке и Баловке огонь охватил площади в 100 и 200 квадратных метров, а на Полтавском шоссе вместе с заправочными колонками сгорели два грузовика с полуприцепами.