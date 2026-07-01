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ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действия «Востока» за сутки

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 460 военных, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника…. нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Волчанское Днепропетровской области, Благодатное, Рыбальское, Новогригоровка, Любицкое, Егоровка, Вольное и Барвиновка Запорожской области.

«Противник потерял до 460 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США», — добавили в ведомстве.

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