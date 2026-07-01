Потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили порядка 1 430 военных

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 200 человек, от действий группировки «Запад» — до 200, «Южной» — до 210, «Центра» — до 300, на направлении «Восток» — до 460 и «Днепр» — до 60 военнослужащих.