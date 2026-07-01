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ВСУ потеряли до 200 военных и танк в зоне действия «Севера» за сутки

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 200 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в среду министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 10 пикапов, два артиллерийских орудия, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что силы «Севера» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хатнее, Белый Колодезь, Казачья Лопань, Зарубинка, Ольховатка и Бугаевка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Вольная Слобода, Храповщина, Хотень Сумской области и города Сумы.

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