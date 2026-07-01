ВСУ потеряли до 200 военных и танк в зоне действия «Севера» за сутки

Отмечается, что силы «Севера» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хатнее, Белый Колодезь, Казачья Лопань, Зарубинка, Ольховатка и Бугаевка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Вольная Слобода, Храповщина, Хотень Сумской области и города Сумы.