Российские средства ПВО сбили за сутки 602 беспилотника ВСУ

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 172 573 беспилотных летательных аппарата, 664 зенитных ракетных комплекса, 29 985 танков и других боевых бронированных машин, 1 751 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35 585 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 333 единицы специальной военной автомобильной техники.