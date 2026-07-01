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Российские средства ПВО сбили за сутки 602 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 7 управляемых авиабомб и 602 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическая ракета большой дальности и 602 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказали в министерстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 172 573 беспилотных летательных аппарата, 664 зенитных ракетных комплекса, 29 985 танков и других боевых бронированных машин, 1 751 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35 585 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 333 единицы специальной военной автомобильной техники.