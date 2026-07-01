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Военкор Коц рассказал, как ВС РФ замыкают кольцо вокруг Славянска

Российская армия замыкает кольцо охвата Славянско-Краматорской агломерации сразу с нескольких направлений. В центре группировку ВСУ пытаются рассечь надвое, а на добропольском участке войска вышли на окраины Доброполья. За этим населенным пунктом у противника нет подготовленных рубежей обороны.

Авторы и эксперты
Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская армия реализует тактику масштабного охвата Славянско-Краматорской агломерации сразу с нескольких направлений с целью перерезания логистики ВСУ. На фоне продвижения российских войск украинские СМИ начали обсуждать эвакуацию мирного населения и подготовку к уличным боям, пишет военный корреспондент Александр Коц.

На восточном фланге после взятия Рай-Александровки российские подразделения вышли к восточным окраинам Николаевки. Этот населенный пункт, где находится Славянская ТЭС, располагается на господствующей высоте и по сути является ключом к самому Славянску.

На северном направлении продолжается штурм Красного Лимана, взятие которого откроет прямой путь на Славянск и Краматорск. По информации журналиста, российские силы контролируют микрорайоны Центральный и Южный и продвигаются к западным окраинам города.

В центре агломерации ВС РФ стремятся рассечь группировку противника надвое. После освобождения Малиновки российские силы развивают наступление на запад в сторону населенного пункта Беленькое. Оттуда остается всего три километра до трассы Н20 — главной транспортной артерии, связывающей Славянск и Краматорск.

На западном фланге кольцо охвата замыкает добропольский участок. Российские подразделения уже вышли на окраины Доброполья и расширили зону контроля в районе Белицкого, стремясь перерезать трассу Доброполье — Краматорск.

Александр Коц подчеркивает, что за Добропольем у ВСУ нет заранее подготовленных рубежей обороны. В случае прорыва на этом участке перед российской армией откроется оперативный простор до самых границ региона.