Военкор Коц рассказал, как ВС РФ замыкают кольцо вокруг Славянска

Российская армия реализует тактику масштабного охвата Славянско-Краматорской агломерации сразу с нескольких направлений с целью перерезания логистики ВСУ. На фоне продвижения российских войск украинские СМИ начали обсуждать эвакуацию мирного населения и подготовку к уличным боям, пишет военный корреспондент Александр Коц.
На восточном фланге после взятия Рай-Александровки российские подразделения вышли к восточным окраинам Николаевки. Этот населенный пункт, где находится Славянская ТЭС, располагается на господствующей высоте и по сути является ключом к самому Славянску.
На северном направлении продолжается штурм Красного Лимана, взятие которого откроет прямой путь на Славянск и Краматорск. По информации журналиста, российские силы контролируют микрорайоны Центральный и Южный и продвигаются к западным окраинам города.
В центре агломерации ВС РФ стремятся рассечь группировку противника надвое. После освобождения Малиновки российские силы развивают наступление на запад в сторону населенного пункта Беленькое. Оттуда остается всего три километра до трассы Н20 — главной транспортной артерии, связывающей Славянск и Краматорск.
На западном фланге кольцо охвата замыкает добропольский участок. Российские подразделения уже вышли на окраины Доброполья и расширили зону контроля в районе Белицкого, стремясь перерезать трассу Доброполье — Краматорск.
Александр Коц подчеркивает, что за Добропольем у ВСУ нет заранее подготовленных рубежей обороны. В случае прорыва на этом участке перед российской армией откроется оперативный простор до самых границ региона.