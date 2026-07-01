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ВСУ за сутки потеряли до 200 боевиков в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Указано, что украинские формирования были поражены в районах населенных пунктов Подлиман, Червоный Оскол и Малеевка в Харьковской области, а также Лозовое в Донецкой Народной Республике.

«Всего в полосе ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер М1117 и четыре боевые бронированные машины HMMWV производства США, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.

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