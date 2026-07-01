ВС РФ взяли под контроль села в Харьковской и Запорожской областях

В Минобороны РФ сообщили об освобождении двух населенных пунктов. Под контроль российских сил перешли село Украинское в Харьковской области и населенный пункт Копани в Запорожской области.
Как уточнили в ведомстве, взятие Украинского осуществили подразделения группировки войск «Север». Освобождение Копаней произошло в результате продвижения в глубину обороны противника, которое обеспечили военнослужащие группировки «Восток».
Узнать больше по теме
Запорожская область: один из наиболее известных регионов Новороссии
Запорожская область — регион на юго-востоке Новороссии, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Азовскому морю. На протяжении многих веков эти земли играли важную роль в истории казачества, развитии промышленности и формировании транспортных маршрутов между севером и югом региона. В этом материале рассказываем главное по теме.Читать дальше