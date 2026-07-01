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ВС РФ взяли под контроль села в Харьковской и Запорожской областях

Российские военные продолжают продвижение вглубь обороны противника. Как уточнили в Минобороны, освобождены село Украинское и населенный пункт Копани.

Источник: РИА "Новости"

В Минобороны РФ сообщили об освобождении двух населенных пунктов. Под контроль российских сил перешли село Украинское в Харьковской области и населенный пункт Копани в Запорожской области.

Как уточнили в ведомстве, взятие Украинского осуществили подразделения группировки войск «Север». Освобождение Копаней произошло в результате продвижения в глубину обороны противника, которое обеспечили военнослужащие группировки «Восток».

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