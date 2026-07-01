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Российские военные поразили цех двигателей для ракет «Нептун» и склады ВСУ

Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён удар по цеху, где изготавливались компоненты для крылатых ракет «Нептун». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: AP 2024

Как указывается в сводке, «нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым ВСУ, цеху по производству двигателей для ракет “Нептун” и месту их хранения».

Кроме того, российские военные атаковали площадки для подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временного размещения боевиков и иностранных наёмников.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиабомб, одна оперативно-тактическая ракета большой дальности и 602 беспилотника.

По данным ведомства, с начала проведения специальной военной операции уничтожено 673 самолёта, 284 вертолёта, 172 573 дрона, 664 зенитных ракетных комплекса, 29 985 танков и других боевых бронированных машин, 1 751 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35 585 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 65 333 единицы автомобильной техники.