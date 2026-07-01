Российские военные поразили цех двигателей для ракет «Нептун» и склады ВСУ

По данным ведомства, с начала проведения специальной военной операции уничтожено 673 самолёта, 284 вертолёта, 172 573 дрона, 664 зенитных ракетных комплекса, 29 985 танков и других боевых бронированных машин, 1 751 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35 585 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 65 333 единицы автомобильной техники.