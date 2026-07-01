ВС России освободили два населенных пункта
Бойцы «Северной» группировки взяли под контроль село Украинское Харьковской области, подразделения «Востока» вытеснили противника из села Копани в Запорожской области.
«Север» улучшил тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали пять бригад ВСУ в районе шести населенных пунктов Харьковской области, а также пять бригад в районах пяти населенных пунктов Сумской области, в том числе города Сумы.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 200 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль HMMWV, 10 пикапов, два артиллерийских орудия, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA.
«Запад» наступает в Красном Лимане
Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и поселка Лозовое в ДНР.
В Красном Лимане ДНР штурмовики 25-й армии ведут ликвидацию формирований ВСУ в северо-западной части города. Бойцы 67-й дивизии заняли три опорных пункта противника и 47 зданий. За сутки в Красном Лимане уничтожено свыше 30 боевиков, три автомобиля, четыре наземных робототехнических комплекса и 11 пунктов управления БПЛА.
При попытке восстановить переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки ДНР в результате авиационного удара по инженерным подразделениям 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 20 боевиков и инженерная техника.
Всего в зоне ответственности «Запада» потери противника составили порядка 200 военнослужащих, бронетранспортер М1117, четыре боевые бронированные машины HMMWV, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР.
В Константиновке ДНР бойцы «Юга» продолжают зачистку города от противника в юго-западной части города.
«На северных окраинах города отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады противника при поддержке танков. Уничтожено до 15 военнослужащих и два танка Т-72», — сообщили в Минобороны РФ.
За сутки в Константиновке противник потерял до 90 военнослужащих, два танка, артиллерийское орудие, девять автомобилей, 32 наземных робототехнических комплекса и 28 пунктов управления БПЛА.
Всего в зоне ответственности «Юга» потери ВСУ составили: порядка 210 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять артиллерийских орудий и 21 автомобиль.
«Центр» атакует ВСУ в ДНР и Днепропетровской области
За сутки подразделения «Центра» атаковали 14 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Чугуево, Марьевка, Новопавловка, Подгавриловка Днепропетровской области, Доброполье, Шевченко, Анновка, Торецкое, Кучеров Яр, Райское и Грузское ДНР.
Потери украинской стороны: порядка 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной разведки и пять станций РЭБ.
«Восток» продвигается вперед в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Волчанское Днепропетровской области, Благодатное, Рыбальское, Новогригоровка, Любицкое, Егоровка, Вольное и Барвиновка Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки: порядка 460 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области.
«Уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым ВСУ, цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения, площадкам подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- семь управляемых авиабомб;
- оперативно-тактическую ракету большой дальности;
- 602 БПЛА самолетного типа.
Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера в центральной части Черного моря.