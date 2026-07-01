Главное из брифинга Минобороны 1 июля 2026 года: последние новости на сегодня

В Красном Лимане ДНР штурмовики 25-й армии ведут ликвидацию формирований ВСУ в северо-западной части города. Бойцы 67-й дивизии заняли три опорных пункта противника и 47 зданий. За сутки в Красном Лимане уничтожено свыше 30 боевиков, три автомобиля, четыре наземных робототехнических комплекса и 11 пунктов управления БПЛА.