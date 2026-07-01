Жителям Челябинской области напомнили, как действовать при угрозе беспилотников

В ролике объясняется, что существует два уровня оповещения. Первый — «беспилотная опасность». Это предупреждение о том, что беспилотник может направляться в сторону Челябинской области. Второй — «угроза беспилотной атаки». В этом случае включается сигнал «Внимание всем!», а информация передаётся через громкоговорители, телевидение и радио.