Жителям Челябинской области напомнили, как действовать при угрозе беспилотников

В ролике объясняется, что существует два уровня оповещения. Первый — «беспилотная опасность». Это предупреждение о том, что беспилотник может направляться в сторону Челябинской области. Второй — «угроза беспилотной атаки». В этом случае включается сигнал «Внимание всем!», а информация передаётся через громкоговорители, телевидение и радио.
Если в небе заметили подозрительный объект или слышите характерный жужжащий звук, необходимо как можно быстрее найти укрытие. Лучше всего зайти в капитальное здание, паркинг или подземный переход. В помещении рекомендуют держаться подальше от окон и по возможности спуститься на нижние этажи.
Отдельно власти напомнили, что нельзя публиковать в соцсетях и мессенджерах фотографии и видео беспилотников, мест их падения и работы систем противовоздушной обороны. Такая информация может быть использована злоумышленниками.
Если обнаружен упавший беспилотник или его обломки, к ним нельзя приближаться и прикасаться. Следует отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112, указав место и время обнаружения.
Жителям региона рекомендуют доверять только официальным источникам информации: Алексей Текслер, Пул74, Правительство Челябинской области, РСЧС Челябинская область.