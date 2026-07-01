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Жителям Челябинской области напомнили, как действовать при угрозе беспилотников

Власти Челябинской области вместе с силовыми ведомствами подготовили специальный видеоролик с инструкцией для жителей на случай беспилотной опасности. В нём объяснили, какие бывают уровни оповещения, где искать укрытие и почему нельзя публиковать фото и видео беспилотников.

Источник: Pchela.News

Правительство Челябинской области совместно с пресс-службами УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС России по Челябинской области и Росгвардии выпустило видеоролик с рекомендациями для жителей на случай беспилотной опасности.

В ролике объясняется, что существует два уровня оповещения. Первый — «беспилотная опасность». Это предупреждение о том, что беспилотник может направляться в сторону Челябинской области. Второй — «угроза беспилотной атаки». В этом случае включается сигнал «Внимание всем!», а информация передаётся через громкоговорители, телевидение и радио.

Если в небе заметили подозрительный объект или слышите характерный жужжащий звук, необходимо как можно быстрее найти укрытие. Лучше всего зайти в капитальное здание, паркинг или подземный переход. В помещении рекомендуют держаться подальше от окон и по возможности спуститься на нижние этажи.

Отдельно власти напомнили, что нельзя публиковать в соцсетях и мессенджерах фотографии и видео беспилотников, мест их падения и работы систем противовоздушной обороны. Такая информация может быть использована злоумышленниками.

Если обнаружен упавший беспилотник или его обломки, к ним нельзя приближаться и прикасаться. Следует отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112, указав место и время обнаружения.

Жителям региона рекомендуют доверять только официальным источникам информации: Алексей Текслер, Пул74, Правительство Челябинской области, РСЧС Челябинская область.

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