Отбой беспилотной опасности объявлен в Челябинской области

Напомним, угроза атаки БПЛА была объявлена в 10:05 1 июля.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Челябинска не вводились.
Информация о сбитых вражеских дронах не поступала.
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