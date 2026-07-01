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Отбой беспилотной опасности объявлен в Челябинской области

В Челябинской области отменен режим «Беспилотная опасность», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, угроза атаки БПЛА была объявлена в 10:05 1 июля.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Челябинска не вводились.

Информация о сбитых вражеских дронах не поступала.

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