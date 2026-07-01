В зоне СВО погиб житель Гайнского округа Прикамья Николай Палаухин

Николай Палаухин родился 18 мая 1976 года. В зоне СВО проходил службу по контракту с Минобороны РФ. Героически погиб 28 марта 2025 года. В комментариях к некрологу близкие знакомые бойца сообщили, что Николай Александрович служил поисковиком эвакуационной бригады, затем в должности штурмовика.