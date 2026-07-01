Мэрия Омска публикует карту укрытий на случай ЧС

Беспилотная опасность объявлена в Омске 1 июля. Сообщение об этом опубликовал губернатор Омской области Виталий Хоценко. Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности. И оперативно сообщать о происшествиях по номеру 112.
Напомним, на официальном сайте администрации Омска есть интерактивная карта убежищ с конкретными адресами по округам. Найти её можно по ссылке.
Жителям Омской области для скачивания доступно приложение для поиска БПЛА. Оно помогает оперативно сообщить о беспилотниках и ракетах без интернета.
Ранее мы писали, что в Омске с 1 июля организованы контрольные мероприятия по ревизии подвальных помещений на состояние инженерных систем, вентиляции и освещения.