Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ показало уничтожение пяти безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Видео

Пять украинских безэкипажных катеров уничтожены российскими военными в северо-восточной части Черного моря. Военкор Евгений Лисицын проанализировал кадры операции и отметил, что системный подход не позволяет противнику наносить удары по береговой инфраструктуре и судам.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские военные в ходе одной операции уничтожили пять безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины в северо-восточной части акватории Черного моря. Опубликованные Минобороны кадры ликвидации морских дронов проанализировал военный корреспондент Евгений Лисицын.

Военкор отмечает, что этот инцидент является частью непрекращающихся попыток киевского режима атаковать российские объекты с воды. Безэкипажные катера остаются для украинской стороны одним из основных и доступных инструментов для провокаций в акватории Черного моря.

Лисицын резюмирует, что главное в этой новости — не столько сами уничтоженные беспилотные аппараты, сколько системный подход к противодействию таким угрозам. Каждая попытка атаки фиксируется и пресекается на подходе, что не позволяет противнику наносить удары по береговой инфраструктуре и судам.