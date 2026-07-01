МО РФ показало уничтожение пяти безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Видео

Лисицын резюмирует, что главное в этой новости — не столько сами уничтоженные беспилотные аппараты, сколько системный подход к противодействию таким угрозам. Каждая попытка атаки фиксируется и пресекается на подходе, что не позволяет противнику наносить удары по береговой инфраструктуре и судам.