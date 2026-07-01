Российские военные в ходе одной операции уничтожили пять безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины в северо-восточной части акватории Черного моря. Опубликованные Минобороны кадры ликвидации морских дронов проанализировал военный корреспондент Евгений Лисицын.
Военкор отмечает, что этот инцидент является частью непрекращающихся попыток киевского режима атаковать российские объекты с воды. Безэкипажные катера остаются для украинской стороны одним из основных и доступных инструментов для провокаций в акватории Черного моря.
Лисицын резюмирует, что главное в этой новости — не столько сами уничтоженные беспилотные аппараты, сколько системный подход к противодействию таким угрозам. Каждая попытка атаки фиксируется и пресекается на подходе, что не позволяет противнику наносить удары по береговой инфраструктуре и судам.